Vitalik Buterin a profité d’une longue interview qu’il a accordée au média américain TIME pour faire part de ses craintes sur la cryptomonnaie dont il a participé à la création. Le cofondateur d’Ethereum a notamment fait savoir que plusieurs éléments ont un impact négatif sur le projet. Il a pointé un doigt accusateur contre la vision que certains investisseurs ont des cryptomonnaies. Ceux-ci seraient juste préoccupés par la hausse des frais de transaction et l’étalage de la richesse.

« Le danger, c’est que vous ayez ces singes à 3 millions de dollars et que cela se convertisse simplement en un type de paris de plus », a-t-il déclaré. «Si nous n’exerçons pas notre voix, les seules choses à être conçues sont celles qui sont immédiatement rentables», a poursuivi au cours de son interview Vitalik Buterin. Ce fut également l’occasion pour le Canadien d’origine russe d’attirer l’attention sur l’aspect positif de la situation qui prévaut depuis quelques semaines entre la Russie et l’Ukraine.

Une nouvelle mission pour la cryptomonnaie?

Pour lui, le conflit entre les deux pays a montré que la cryptomonnaie peut servir à autre chose qu’à faire des millions de dollars. « Un aspect positif de la situation des trois dernières semaines est qu’elle a rappelé à beaucoup de gens de cet espace qu’en fin de compte, le but de la crypto n’est pas de jouer avec des images de singes valant des millions de dollars, mais d’accomplir des choses ayant un effet concret dans le monde réel »,s’est réjoui Vitalik Buterin. Il a fini par déclarer au cours de cette interview que son objectif, est que la plateforme s’oppose aux gouvernements autoritaires et qu’elle renverse le pouvoir de la Silicon Valley sur nos vies numériques.