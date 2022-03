La police française a interpellé un néonazi qui est revenu d’Ukraine. Il s’agit en effet, de Mathieu B. âgé de 37 ans, accusé d’avoir notamment tenu des injures racistes. Selon les informations du journal Le Monde, son arrestation a eu lieu le 18 mars 2022. Une source judiciaire a indiqué hier jeudi 24 mars 2022, que le mis en cause a été mis en examen le dimanche 20 mars dernier à Paris pour des « injures » et des « provocations » à caractère raciste. Toujours d’après le quotidien français, l’observatoire juif de France avait porté plainte contre Mathieu B. en octobre 2021.

Il est revenu d’Ukraine après le déclenchement de l’offensive russe

Depuis ce temps, l’homme avait été placé sous surveillance dans le cadre d’une enquête confiée à l’office central de lutte contre les crimes contre l’humanité, les génocides et les crimes de guerre, par le bureau du procureur. Il faut dire que le retour de Mathieu B. a eu lieu suite au déclenchement de l’offensive russe en Ukraine par la Russie. Notons que cette arrestation intervient près de deux ans après le meurtre d’un élu allemand favorable aux migrants par un néonazi. Il s’agissait de Walter Lübcke, parlementaire favorable à la politique migratoire de l’ancienne chancelière Angela Merkel.

L’élu avait été tué par un néonazi du nom de Stephan Ernst, connu des renseignements allemands. Suite à ce meurtre, la justice allemande l’a condamné à la prison à perpétuité. Ce meurtre avait été condamné dans le pays et le président du tribunal de Francfort, Thomas Sagebiel, avait eu un mot à l’endroit de la famille éplorée. « Nous savons que nous pouvons difficilement mesurer votre perte et que le procès a été très douloureux pour vous. Notre tâche consistait à mener une procédure équitable et à juger sans tenir compte des intérêts personnels » avait-il déclaré.