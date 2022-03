Il y a quelques heures, LNT vous annonçait la mort de l’ex-premier ministre malien, Soumeylou Boubèye Maïga. Il est décédé ce lundi 21 mars à l’âge de 67 ans à Bamako alors qu’il était toujours en détention. Une situation qui soulève la polémique, certains parlant même d’assassinat et pointant du doigt le pouvoir militaire dirigé par Goïta. C’est le cas du président du Niger, Mohammed Bazoum qui n’a pas caché son désaccord avec le pouvoir malien, s’alignant sur la position française.

« Je viens d’apprendre avec consternation la mort de Soumeylou Boubeye Maiga, ancien Premier ministre malien. Sa mort en prison rappelle celle du Président Modibo Keita en 1977. Je pensais que de tels assassinats relevaient d’une autre ère. Mes condoléances à sa famille et ses amis » a-t-il déclaré sur la toile. Rappelons que pour l’heure rien n’indique un lien entre son décès et une probable maltraitance ou violence subie par l’ancien ministre. L’ancien premier ministre est d’ailleurs décédé dans une clinique. La déclaration du président nigérien semble donc un peu précipitée et exagérée pour le niveau d’information auquel le public a accès. « Il est décédé dans une clinique M. Le Président. Diplomatiquement l’idéal est de juste présenter vos condoléances à la famille » a d’ailleurs rappelé une internaute, quand un autre n’a pas hésité à l’attaquer : « Très franchement !!! Un Président de la République !!! Même au Gondwana, il faut un peu de décence et retenue quand-même. Affligeant. On dirait du racisme et de la haine » ajoute un autre.

La femme de Soumeylou Boubèye Maïga avait alerté le colonel Assimi Goïta, sur l’état de santé de son époux et appelait à un transfert rapide à l’étranger pour suivre des soins. Le Premier ministre avait été arrêté en août 2021, après la venue des militaires au pouvoir, pour des accusations liées à l’achat d’un avion pour le président Ibrahim Boubacar Keita en 2014.

