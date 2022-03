CANAL+ lance une « offre exceptionnelle » et une programmation riche « de belles surprises » à partir de ce 8 mars jusqu’au 7 avril 2022. L’ « exceptionnelle » offre et le programme qui va avec ont été présentés au public par la Directrice générale de CANAL+ Bénin, Yacine Alao lors d’une conférence de presse ce lundi 07 mars 2022 à la boutique CANAL+ store sise à St Michel à Cotonou. Permettre à toutes les familles de profiter du meilleur de la télévision et d’une programmation exceptionnelle en ce mois de Mars.

C’est l’objectif du Groupe CANAL+. CANAL+ Bénin a décidé de faire passer un exceptionnel mois de mars aux téléspectateurs avec de « belles surprises ». La première de ces surprises réservées aux téléspectateurs à partir de ce 08 mars jusqu’au 07 avril 2022 est le prix du décodeur. « Le décodeur HD sera au prix de 1000 FCFA au lieu de 5.000 FCFA et ce à partir de la formule Evasion pour permettre à toutes les personnes qui ne seraient pas encore abonnées à CANAL + de rejoindre la grande famille pour bénéficier et profiter de cette offre exceptionnelle » a précisé Yacine Alao, Directrice de CANAL+ Bénin. Jusqu’au 10 avril, CANAL+ offre 30 jours d’abonnement à la formule supérieure pour tout réabonnement.

À l’endroit des téléspectateurs qui sont déjà abonnés à CANAL+, la directrice de CANAL+ Bénin a déclaré que « si vous vous réabonnez, vous pouvez avoir 30 jours à la formule Evasion +, donc la formule de 20.000 ou la formule TOUT CANAL+ qui coûte normalement 40.000. Il vous suffit de vous réabonner sur la formule supérieure », L’objectif est de récompenser leur fidélité. Une belle programmation est également prévue de mars à la mi-avril pour les téléspectateurs. Il s’agit de séries, de cinéma, de football, de documentaire. Selon la responsable communication de CANAL+ Bénin, Barnes Vidjannagni, il y a des « créations originales qui sont l’âme de ce que nous aimons faire : créer, innover avec les talents africains ».qui à l’image des créations originales, deux épisodes de la nouvelle série ‘’De plus en plus loin’’, une histoire qui retrace l’immigration clandestine, seront diffusés chaque lundi jusqu’au 21 mars 2022.

L’application CANAL+

Pour la responsable communication de CANAL+ Bénin, ce mois de mars est rempli de nouveautés, de programmation exceptionnelle. L’application de CANAL+ a fait peau neuve. «Cette application qui est inclus dans votre forfait d’abonnement vous permet de découvrir nos programmes où vous voulez quand vous voulez » a expliqué Barnes Vidjannagni .A travers cette application CANAL+, les téléspectateurs peuvent regarder à leur aise des programmes qu’ils auraient manqués ou regarder en direct plus de 200 chaînes et plus de 25.000 programmes à télécharger. «Soyez à votre aise, téléchargez les contenus que vous souhaités sur votre application .Vous avez une durée de 1 mois maximum pour les garder sur votre téléphone, tablettes, ordinateurs et vous pouvez les regarder à votre aise. Donc, n’hésitez pas à télécharger notre application et à l’utiliser massivement » a exhorté la responsable communication de CANAL+ Bénin. Les téléspectateurs sont donc conviés à se rapprocher des points de vente agréés ou boutiques agréées CANAL+ pour bénéficier de l’offre exceptionnelle.