Des terroristes équipés d’armes automatiques ont tué deux policiers et blessé sept civils dans la ville israélienne de Hadera, a annoncé le service de presse du ministère israélien des Affaires étrangères. La police a déclaré que les hommes armés étaient des citoyens arabes israéliens. Ils ont été abattus par des agents en civil. Le groupe État islamique (EI) a déclaré être à l’origine de l’attaque dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

« Un attentat sanglant dans la ville de Hadera. Deux terroristes ont tiré des armes automatiques tuant deux Israéliens et blessant six autres. Les terroristes ont été neutralisés par les agents de police d’Israël », précise le communiqué. Selon la radio Kan, deux policiers ont été blessés dans cette attaque. « Nos officiers ont réussi à neutraliser les assaillants et à empêcher une attaque terroriste plus importante », a déclaré le porte-parole de la police nationale, Eli Levy. L’attaque s’est produite alors qu’Israël accueille un sommet historique avec trois pays de la Ligue arabe ainsi qu’avec l’Égypte et les États-Unis.