L’usage de la cigarette électronique serait un facteur favorable à la maladie du diabète. C’est du moins l’une des choses à retenir d’une étude réalisée par une équipe de scientifiques de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health dans le Maryland aux Etats-Unis. L’étude aurait en réalité eu lieu sur 600 000 personnes aux Etats-Unis. L’objectif était de chercher un rapport en l’usage de la cigarette électronique et le diabète.

Selon les résultats de la recherche effectuée et qui ont été publiés dans l’American Journal of Preventive Medicine, celles et ceux qui sont habitués à ce type de cigarette sont exposés au diabète de type 1. « Nous avons été surpris. Les cigarettes électroniques sont présentées comme une alternative plus sûre, ce qui n’est pas le cas. Il est temps d’intensifier les efforts de santé publique pour promouvoir l’arrêt des cigarettes électroniques. », a notamment fait savoir, le Dr Shyam Biswal, le principal auteur de l’étude.

Moins dangereuse que le tabac…

Notons que la nicotine favorise l’augmentation du taux de glycémie. Cette étude vient ainsi remettre en cause l’idée qui était faite de la cigarette électronique. Selon l’agence de santé publique britannique, l’usage de la cigarette électronique serait 95 % moins dangereuse que le tabac. Environ 3,6 millions de personnes sont abonnées à la cigarette électronique dans ce pays. Pour la Haute autorité de Santé (HAC), il s’agit d’une « aide pour arrêter ou réduire la consommation de tabac des fumeurs ».