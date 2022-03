La première Dame de France, Brigitte Macron a souvent été prise à partie en raison de la différence d’âge qui existe entre elle et son époux. Un écart de 24 ans sépare Emmanuel Macron de son épouse Brigitte, qui dans l’apparence est beaucoup plus vielle que le président de la République. Si l’actuel locataire de l’Elysée ne se plaint de cet écart d’âge, la maire de Paris, candidate à la présidentielle, Anne Hidalgo a attaqué indirectement le président de la République sur sa vie privée.

Lors d’un entretien vendredi à Closer, la première femme maire de Paris a évoqué sa différence d’âge de sept ans avec son mari Jean-Marc Germain, et en a profité pour critiquer « d’autres » qui sont tombées amoureuses d’un adolescent. « Je ne me sens pas cougar. Contrairement à d’autres, je n’aurais jamais pu tomber amoureuse d’un adolescent », a déclaré la candidate.

« Inadmissible et intolérable »

La référence à peine voilée à la différence d’âge entre Emmanuel Macron et Brigitte n’est pas passée sous silence chez les socialistes. Julien Dray, cadre de premier plan au Parti Socialiste a qualifié cette comparaison d’« inadmissible ». « Inadmissible et intolérable. Le Parti socialiste ne peut accepter et défendre une telle déclaration de Madame Hidalgo! », a-t-il écrit sur Twitter.

Cette calomnie relayée scandaleusement

Toutefois, après les critiques de son camp, la candidate à la présidentielle qui est restée sous la barre des 3% dans les sondages s’est défendue d’avoir fait un quelconque lien avec la première Dame dans ses propos rapportés par Closer. « Ni dans la question posée par Closer, ni dans ma réponse, il n’y a eu de lien avec la belle histoire d’Emmanuel et Brigitte Macron », a-t-elle assuré dans un tweet. « Ce n’est ni ma morale, ni mon éthique. Cette calomnie de Voici relayée scandaleusement, pour empêcher le débat social nous opposant, est une honte », a-t-elle ajouté.