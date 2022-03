L’ancien président américain Donald Trump est maintenant impliqué dans le monde de la cryptomonnaie. En effet, l’ancien locataire de la Maison Blanche a reçu un don de 500 milliards de jetons de la cryptomonnaie Let’s Go Brandon, de la part de James Koutoulas, un investisseur en cryptomonnaies et un de ses partisans. Il s’agit de la première association entre le milliardaire républicain et cette monnaie électronique. Cependant, alors qu’on pensait que la valeur de la monnaie virtuelle connaîtrait une augmentation, c’est l’effet contraire qui a eu lieu. Le cours de Let’s Go Brandon a connu une baisse de plus de 10%.

La valeur unitaire de la monnaie virtuelle est de 0,00000009 dollar

Entre mercredi et le début de l’après-midi d’hier vendredi 11 mars 2022, la valeur de la cryptomonnaie a connu une baisse de 19%. Par ailleurs, les 500 milliards de jetons de Let’s Go Brandon ont conu une baisse de 10 000 dollars, avec une valeur actuelle de 45 000 dollars. La valeur unitaire de la monnaie virtuelle est de 0,00000009 dollar. Notons que Donald Trump a apprécié le don des cryptomonnaies, selon un de ses partisans David J. Harris. D’après ce dernier, les investisseurs de la cryptomonnaie veulent l’utiliser afin de soutenir les « Freedom Truckers », qui ont essayé de former un convoi dans la région de Washington DC.

Le dollar américain devrait être promu

Pour rappel, le don reçu par Donald Trump intervient après que l’ancien président américain a critiqué l’année dernière, les cryptomonnaies et affiché sa préférence pour le dollar. L’homme politique avait fait remarquer le peu de confiance qu’il a en ce qui concerne les monnaies numériques. Cependant, il a estimé que le dollar américain devrait être promu en lieu et place de ces dernières. « Je veux que le dollar soit la monnaie du monde » avait-il déclaré. En 2019, il avait remis en cause la légitimité du bitcoin en déclarant que « cela pourrait être faux ».