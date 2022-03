La justice américaine s’est penchée hier lundi 21 Mars 2022 sur une affaire dans laquelle l’ancien président Donald Trump est cité. En effet, la justice a rendu une décision dans l affaire opposant le magnat de l’immobilier devenu président des Etats-Unis et l’ancienne star du porno, Stormy Daniels de son vrai nom Stephanie Clifford. Et les nouvelles ne sont pas bonne pour l’ancienne star des films destinés à un public adulte. Le tribunal a rejeté son appel et l’a condamné à rembourser à l’ancien président des USA ses frais juridiques. Ce dernier a jubilé après l’annonce de la nouvelle.

Mauvaise nouvelle pour l’ancienne star des films pour adultes Stormy Daniels qui avait une affaire en justice avec l’ancien président américain Donald Trump. L’ancienne star du porno Stormy Daniels a été condamnée par un tribunal fédéral à payer à Donald Trump 300 000 $ en frais d’avocat après avoir rejeté son appel à la décision d’un autre tribunal dans son affaire de diffamation contre l’ancien président. Peu de temps après l’annonce de la nouvelle, l’ancien président Donald Trump a réagi à travers une déclaration dans laquelle il ne cache pas sa joie.

Dans une déclaration publiée lundi, Trump a célébré la nouvelle et a déclaré que « tout ce que j’ai à faire est d’attendre tout l’argent qu’elle me doit« . “ Le procès était une cascade purement politique qui n’aurait jamais dû commencer ou permettre de se produire, et je suis heureux que mes avocats aient pu le mener à bien après que le tribunal a complètement rejeté son appel », a déclaré le magnat de l’immobilier Donald Trump, selon CNBC. Pour rappel en Décembre 2018, Donald Trump avait remporté une bataille contre l’actrice X Stormy Daniels. L’actrice plus connue sous le pseudo de Stormy Daniels était condamnée à rembourser les honoraires des avocats de Donald Trump dans l’affaire qui les opposent. A l’époque son avocat avait promis interjeter appel. C’est la décision de l’appel qui est tombée hier.