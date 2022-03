Les règles douloureuses font partie des problèmes gynécologiques fréquents chez bon nombre de femmes (une sur deux). Puisque ces maux peuvent s’avérer très désagréables, beaucoup de dames sont à la recherche de remèdes naturels afin d’être soulagées. Parmi ceux qui sont les plus utilisés ces dernières années, on peut citer le CBD, qui se serait efficace dans une certaine mesure selon certains témoignages.

Le CBD : l’essentiel à retenir

Le cannabidiol (en abrégé CBD) est une substance qu’on retrouve dans le cannabis. Il appartient à la famille des cannabinoïdes. De manière précise, il est la deuxième molécule de cette famille, très présente dans le chanvre, après le THC. De nos jours, on entend de plus en plus parler du CBD à cause de ses vertus importantes pour soulager bon nombre de maux. Au cours des années, différentes études ont été menées sur le sujet. Les résultats sont clairs : cette molécule peut être une réponse efficace contre de nombreux troubles fonctionnels de la santé. Dans ce sens, le cannabidiol est adopté comme anti-inflammatoire, antibactérien, antistress et même comme antidouleur. Certains en font usage dans le domaine cosmétique. Par ailleurs, sa consommation peut se faire sous différente forme, en l’occurrence sous la forme d’huile de CBD.

Le CBD pour apaiser les règles douloureuses ?

Chez l’Homme, les endocannabinoïdes sont des récepteurs qui ont pour attribution la gestion des douleurs et du stress. Les cannabinoïdes (famille à laquelle appartient le CBD) sont des molécules qui interagissent avec le système endocannabinoïdes. C’est-à-dire que ces particules vont se fixer sur les récepteurs afin de contrer l’effet de la douleur. Puisque l’utérus possède ces cellules sensorielles, le CBD pourrait soulager ces maux ressentis lors des menstrues.

Même si aucune étude n’a réellement été menée sur ce sujet, il n’en demeure pas moins que de nombreux témoignages de dames vont dans ce sens. C’est une méthode naturelle qu’expérimentent de plus en plus de femmes. Les retours sont favorables à l’idée que le CBD agit efficacement pour apaiser les menstrues douloureuses. En outre, dans l’Égypte antique avec Hatchepsout (reine pharaon) et la reine Victoria au 19e siècle, le cannabis était utilisé pour soulager les règles. Cependant, le CBD semble ne pas avoir le même effet d’une femme à une autre. Il est donc difficile de généraliser son utilisation pour traiter les douleurs liées aux règles.

3 formes sous lesquelles vous pouvez utiliser le CBD pour apaiser les règles douloureuses

D’une part, vous pouvez utiliser l’huile de CBD pour soulager vos maux. L’huile sublinguale est directement consommée et assimilée. Elle démontre rapidement son efficacité avec quelques gouttes sous la langue. En pratique, commencez votre traitement avec une huile avec une teneur faible en CBD (6 %) et augmentez progressivement suivant les effets. Vous pouvez également adopter l’huile de massage ou le baume chaud. Vous appliquerez l’un ou l’autre de ces produits sur le ventre, puis ferez pénétrer par de petits frottements.

D’autre part, vous pouvez opter pour les tisanes à base de CBD. Leur saveur fruitée est sans doute un argument de taille pour vous inciter à leur utilisation. Vous infuserez les fleurs de CBD et les boirez ensuite. En journée, vous bénéficierez de ses effets énergisants et soulageants. Par contre, en soirée, la décoction pourra faciliter l’endormissement, apaiser votre stress et la douleur.

Les réserves liées à l’efficacité du CBD contre les règles douloureuses

L’utilisation du CBD pour soulager la menstruation douloureuse n’est pas basée sur une étude scientifique. À ce jour, aucun essai clinique n’a été effectué pour aboutir de façon claire à une conclusion générale. Ceci explique le manque de données concrètes sur le sujet. Néanmoins, les scientifiques reconnaissent que le CBD pourrait avoir un impact significatif sur de nombreuses cibles biologiques dans le corps.

Ainsi, il est difficile de savoir si le CBD est efficace sur toutes les femmes et si l’automédication n’a pas de conséquence néfaste sur l’organisme. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, en France, l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) recommande la prudence à ce sujet. En effet, dans un article publié en octobre 2021, l’Institut explique que le dosage des produits à base de CBD n’étant pas standardisé, il peut entrer en interaction avec d’autres médicaments en cours d’utilisation. Par conséquent, l’automédication peut être dangereuse.