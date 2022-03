Les autorités russes n’ont pas tardé à monter au créneau pour exiger que des sanctions soient prises à l’encontre de l’athlète ukrainienne, Victoria Solntseva naturalisée turque. La nageuse qui se fait désormais appeler Viktoria Zeynep Gunes avait affiché dans son story Instagram une image dans laquelle elle piétinait le drapeau de la Russie pour protester contre la guerre que mène l’armée russe en Ukraine. Plusieurs hommes politiques russes ont violemment protesté contre cet acte. Certains d’entre eux ont demandé que la sportive soit punie.

L’ouverture d’une enquête souhaitée

Le ministre russe des Sports, Dmitry Shvishev a qualifié l’acte de vraiment « dégoûtant » et a demandé à la Fédération internationale de natation (FINA) d’ouvrir une enquête sur cette affaire afin qu’une sanction soit prononcée contre la mise en cause. « C’est vraiment dégoûtant. J’aimerais croire que la Fina ainsi que d’autres organisations compétentes pénaliseront l’athlète pour ce comportement. De telles provocations doivent être punies quel que soit le pays auquel elles s’adressent et quel que soit le pays que représente l’athlète qui les commet. », a déclaré l’autorité ministérielle russe.

« Je suis inquiète »

Alors qu’elle intervenait sur le média turc AA, il y a trois semaines à propos de la guerre en Ukraine, Victoria Solntseva faisait savoir qu’elle avait peur de ce qui se passait dans son pays d’origine. « Ce qui s’est passé est effrayant. Je n’arrive toujours pas à croire que cela s’est produit dans mon pays. Je suis inquiète pour mes proches. J’ai très peur pour la vie du peuple ukrainien », avait déclaré celle qui a remporté l’or sur le 400 m 4 nages au championnat d’Europe.