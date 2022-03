Ce samedi 19 mars, les autorités égyptiennes ont exposé des tombes antiques qui ont été découvertes récemment et bien décorées dans une nécropole pharaonique à quelques kilomètres de la capitale Le Caire. Le secrétaire général du Conseil suprême des antiquités, Mostafa Waziri a déclaré que les archéologues égyptiens avaient commencé à fouiller le site en septembre. D’après lui, les tombes étaient destinées à de hauts fonctionnaires, y compris des dirigeants régionaux et des superviseurs de palais dans l’Égypte ancienne et datent de plus de quatre millénaires.

« Ces cinq tombes sont toutes bien peintes, bien décorées. Les fouilles ne se sont pas arrêtées. Nous envisageons de poursuivre nos fouilles. Nous pensons que nous pouvons trouver plus de tombes dans cette zone », a-t-il déclaré aux journalistes sur le site. Des médailles et des ordres décernés par le roi ont été retrouvés à l’intérieur des tombes, a-t-il ajouté. Les tombes ont été découvertes près de la pyramide de Djoser, dans la nécropole de Saqqarah, à 24 kilomètres au sud-ouest du Caire.

Les murs décorés d’inscriptions hiéroglyphiques

D’après des images partagées sur les pages de médias sociaux du ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, on voit des puits funéraires menant aux tombes. Les murs ont été vus décorés d’inscriptions hiéroglyphiques et d’images d’animaux sacrés et d’objets de l’au-delà utilisés par les anciens Égyptiens. Le site de Saqqarah fait partie d’une nécropole tentaculaire de l’ancienne capitale égyptienne de Memphis qui comprend les célèbres pyramides de Gizeh ainsi que des pyramides plus petites à Abu Sir, Dahshur et Abu Ruwaysh.

Dans les années 1970, les ruines de Memphis ont été reconnues comme site du patrimoine mondial de l’UNESCO. Au cours de ces dernières années, l’Égypte a fortement fait la promotion de nouvelles découvertes archéologiques dans l’espoir d’attirer davantage de touristes dans le pays. Il s’agit d’un secteur vital et d’une source majeure de devises étrangères pour l’Égypte qui a souffert des années de troubles politiques et de violence qui ont suivi le soulèvement de 2011 qui a renversé l’ancien président Hosni Moubarak.

اكتشاف ٥ مقابر بجنوب سقارة عمرها حوالى ٤٠٠٠ عام

The Discovery of five 4000-year-old tombs south of Saqqara@mostafa_waziri@KhaledElEnany6 pic.twitter.com/MG1kPRmrEQ — Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) March 17, 2022