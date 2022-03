Après le départ de Michel Dussuyer, en fin de contrat, le poste d’entraîneur des écureuils du Bénin restait vacant. En attendant la nomination d’un nouvel entraîneur, c’est Moussa Latoundji qui conduira le 11 national en Turquie pour un stage de préparation en vue des éliminatoires de la Can Côte d’Ivoire 2023. En Turquie, les coéquipiers de Khaled Adénon vont jouer un mini-tournoi du 21 au 29 mars 2022. Trois pays africains devraient également participer à cette petite compétition et affronter le Bénin. Mais pour le moment, on ignore ces adversaires. Certaines sources parlent de la Sierra Léone, du Malawi et du Libéria.

La liste des joueurs convoqués attendue dans les prochains jours

On en saura plus dans les prochains jours. Les Eliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 débutent en juin prochain. On ignore si Moussa Latoundji sera toujours à la tête des Ecureuils du Bénin. En tous cas, ces performances lors de ce prochain tournoi seront scrutées par les dirigeants du football béninois. Dans quelques jours, il publiera la liste des joueurs convoqués pour ce stage de préparation.

Inutile de rappeler que le Bénin sort de deux sévères désillusions : la non qualification à la Can 2021 au Cameroun et l’élimination aux portes des barrages du Mondial Qatar 2022. Ces échecs ont été douloureux pour le public sportif béninois parce que les Ecureuils, à chaque fois, étaient en pole position pour se qualifier. Pour les éliminatoires de la Can 2021, ils étaient premier du groupe avant le dernier match contre la Sierra Léone à Conakry. Idem pour les éliminatoires du mondial Qatar 2022.