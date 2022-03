Le Miracle n’a pas eu lieu pour les Ecureuils dames U17 du Bénin. En quête d’un exploit à Rabat, les Béninoises ont courbé l’échine ce samedi 19 mars 2022, devant les Lionnes de l’Atlas U17 du Maroc par le score de 2 buts à 0 dans le cadre du match retour du 2ème tour des éliminatoires du Mondial féminin U17. L’attaquante de la sélection nationale marocaine Mina Bacha El Hamzaoui a ouvert la marque à la 16ème minute. Sa compatriote Yasmine Zouhir a inscrit le second but à la 26ème minute.

Il faut signaler que dans le cadre de ce 2ème tour des éliminatoires de la Coupe du monde Inde 2022 dans la catégorie des dames , le Bénin avait été tenu en échec au match aller au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo sur la marque de 1 but partout. Avec la rencontre retour gagnée à Rabat ce samedi 19 mars 2022 et le résultat de 1but partout obtenu à Porto-Novo le dimanche 06 mars 2022, les Marocaines se qualifient pour le 3ème et dernier tour de la Coupe du monde Inde 2022 dans la catégorie des dames et affronteront le Mena dames U17 du Niger.