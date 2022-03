YouTube France a retiré de sa plateforme la vidéo d’Eric Zemmour annonçant sa candidature. Depuis ce jeudi 10 mars, les utilisateurs français de la plateforme n’ont plus accès à la vidéo du candidat à la prochaine élection présidentielle. La vidéo reste tout de même visible dans le monde entier sauf en France. Cette décision intervient après celle de la justice reconnaissant coupable l’homme politique pour avoir utilisé des images et des vidéos sans autorisation.

La décision avait été rendue par le « tribunal judiciaire de Paris qui condamne la vidéo pour contrefaçon ». « Lorsqu’un titulaire de droits d’auteur nous notifie une décision de justice concernant une vidéo qui enfreint ses droits d’auteur, nous suspendons rapidement le contenu conformément à la loi », a justifié YouTube France.

« Contrefaçon de droits d’auteur »

La décision de justice qui avait été rendue en fin de semaine dernière condamne le candidat ainsi que parti pour « contrefaçon de droits d’auteur » et « atteinte aux droits moraux et patrimoniaux ». Même si la décision de justice ne demandait par formellement le retrait de la vidéo, elle imposait tout de même le retrait des différentes images et vidéos incriminées. La justice imposait également au clan d’Eric Zemmour le paiement d’un total de 70.000 euros aux parties civiles.