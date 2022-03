Figure historique du journal de 13h sur la chaîne TF1, le journaliste français Jean-Pierre Pernaut est décédé à l’âge de 71 ans. Il avait présenté le journal de 13h entre 1988 et 2020. « C’est avec une immense douleur que nous avons appris la disparition de Jean-Pierre Pernaut. » a affirmé la chaîne TF1. Il faut rappeler que le journaliste a été opéré d’un cancer de la prostate en 2018; de retour sept mois plus tard Il avait ensuite été opéré d’un cancer du poumon en juillet 2021, le second poumon touché en novembre dernier était inopérable.

« Toutes les équipes du Groupe TF1 partagent la peine et le chagrin de sa famille et de ses proches. La télévision perd un de ses plus grands journalistes, TF1 un membre de sa famille. Il a incarné l’édition du journal de 13H de TF1 pendant plus de trente ans, une longévité inégalée, récompensée d’une fidélité sans faille du public. En cela, il faisait partie de la famille de tous les Français. Jean-Pierre, c’était aussi et surtout un homme de caractère, passionné, sincère, engagé chaleureux, amoureux de son métier, des équipes de la rédaction comme de son public. Il va terriblement nous manquer. Nous adressons toutes nos pensées à sa famille » a déclaré la chaîne.