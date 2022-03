Vendre l’eau de son bain. C’est du moins la nouvelle trouvaille de la rappeuse française Ruby Nikara. Sur le réseau social Instagram, la jeune femme a annoncé en effet, ce nouveau produit qu’elle va mettre en vente à une somme assez importante. Selon l’annonce qu’elle a faite dans la vidéo, elle indique qu’elle aime bien prendre son bain et qu’elle aime également se faire du bien au cours de son bain. Il faudra débourser 1500 euros pour avoir l’eau de bain de la star des réseaux sociaux.

«Salut tout le monde. Alors écoutez, je vends l’eau de mon bain. J’ai décidé de commercialiser l’eau de mon bain. J’adore me faire du bien dans mon bain, j’adore prendre des bains et du coup, bah là ce que vous trouvez dans mon bocal, c’est l’eau de mon bain, qui est en vente dans ma boutique en ligne », avait-elle déclaré dans la vidéo. Sur les réseaux sociaux, cette annonce n’a pas manqué de susciter des moqueries et des railleries.

Moquée sur les réseaux sociaux

« Le bouffon qui va acheté l’eau de son bain à 1500€, envoyez-le au front en compagnie de Ruby Nikara! », a lancé un internaute sur le réseau social de l’oiseau bleu. « L’eau de mes toilettes ça peut se vendre + cher que celle du bain ? », s’est interrogé un autre. Notons que la jeune fille a été invitée sur l’émission TPMP ce mardi 8 mars.

Le bouffon qui va acheté l'eau de son bain à 1500€, envoyez-le au front en compagnie de Ruby Nikara!#tpmp pic.twitter.com/UBqYEB2Hfp — MiiissSizzlaKalongi (@kalongi_sizzla) March 8, 2022

L’eau de mes toilettes ça peut se vendre + cher que celle du bain ? 🙄 #tpmp #rubynikara — Poussin 🐣 (@pouseins0) March 8, 2022