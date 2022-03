Après l’entretien téléphonique du président russe Vladimir Poutine avec son homologue français Emmanuel Macron jeudi 3 mars, le Kremlin a commenté en détail ce dont ils ont parlé. D’après le bureau de presse du Kremlin, le président Poutine a exprimé son désaccord avec de nombreux points exprimés. « Le président russe a noté que le discours d’Emmanuel Macron n’a pas dit un mot sur le sabotage par les autorités ukrainiennes des accords de Minsk pendant sept ans, ainsi que sur l’échec de l’Occident et de la France à faire quoi que ce soit pour forcer Kiev à les mettre en œuvre », a déclaré le Kremlin.

Le locataire du Kremlin a également fourni une explication détaillée sur le rôle important des néo-nazis dans la politique de l’Ukraine. « Vladimir Poutine n’était pas d’accord […] avec de nombreux points exprimés. Cela inclut en particulier l’affirmation de Macron, dans laquelle il a qualifié de mensonge le fait que la Russie combat le nazisme en Ukraine », a déclaré le bureau de presse. « À cet égard, [Poutine] a fourni une explication étayée concernant le rôle important des néonazis dans la politique de l’État de Kiev », a indiqué le bureau de presse.

« La démilitarisation de l’Ukraine »

Poutine a déclaré que la Russie achèverait en dépit de tout, ce qu’il appelle en lieu et place d’invasion, opération militaire spéciale en Ukraine, et que les tentatives de retarder les négociations vont conduire la Russie a ajouté de nouvelles exigences, a dit Poutine à Macron. « Il a été confirmé que le premier et le plus important point est la démilitarisation de l’Ukraine, afin qu’il n’y ait jamais de menace pour la Fédération de Russie de sa part », a noté le Kremlin.

« Les objectifs de l’opération militaire spéciale seront atteints »

« Il a été souligné que les objectifs de l’opération militaire spéciale seront atteints dans tous les cas », a rapporté le Kremlin. Poutine a par ailleurs exhorté son homologue français à participer à l’évacuation en toute sécurité des étrangers d’Ukraine, ce que Macron aurait accepté d’après la présidence russe. « Poutine a exhorté le président français à se joindre aux efforts d’évacuation en toute sécurité des citoyens étrangers d’Ukraine ».

Poutine « commettait une erreur grave »

Après l’appel téléphonique, le président français Emmanuel Macron de son côté, a exprimé son inquiétude affirmant que « le pire est à venir » en Ukraine. « L’anticipation du président (Macron) est que le pire est à venir compte tenu de ce que lui a dit le président Poutine », a indiqué l’Élysée. Face à la détermination de Poutine, Macron « lui a répondu qu’il commettait une erreur grave sur le régime ukrainien », qui « n’est pas nazi » rapporte l’Elysée. « Tu te racontes des histoires, tu recherches des prétextes », a répliqué Poutine.