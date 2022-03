En France, un masque africain a été vendu aux enchères ce samedi 26 Mars à l’Hôtel des ventes de Montpellier. La pièce qui a été mise à prix à 300 000 euros a finalement été vendu à un prix beaucoup plus élevé : 4 millions d’euros. Pendant la vente aux enchères, un spectateur a affirmé que cet objet a été «volé à l’Afrique» et a demandé qu’il ne soit pas vendu et soit plutôt restitué au Gabon où il aurait été volé.

Ce samedi 26 mars se tenait à Montpellier une vente aux enchères. Un masque Fang du XIX siècle faisait partie des objets que des participants à la vente pouvait s’offrir. Alors que les propositions pour s’offrir ce masque africain s’enchainaient, un homme a déclaré que cette pièce rare a été volée » au Gabon et doit revenir dans son pays d’origine ». « Cet objet a été volé au Gabon et doit revenir dans son pays d’origine. La France pille l’Afrique depuis des siècles. Je ne vais pas acheter quelque chose qui a été volé pendant la colonisation », aurait lancé le spectateur furieux.

Une petite polémique a éclaté dans la salle mais le calme est revenu après l’intervention du commissaire-priseur selon Midi Libre. Finalement, selon nos recoupements d’informations la pièce a été cédée à 4 millions d’euros lors de cette vente aux enchères. Nous apprenons également que le spectateur mécontent aurait assuré qu’il intenter une action en justice pour que cette pièce unique soit restituée à l’État gabonais.