Les États-Unis et l’Union Européenne veulent essayer de réduire leur dépendance vis-à-vis de la Russie sur le plan énergétique. Selon une annonce qui a été faite d ans la matinée de ce vendredi 25 mars, un groupe de travail a été mis sur pied avec pour objectif de réduire la dépendance de l’Europe envers les énergies fossiles russes. On retient également de l’annonce conjointe faite par le président américain Joe Biden et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen que les États-Unis mettront à la disposition de l’Europe 15 milliards de mètres cubes supplémentaires de gaz naturel liquéfié (GNL) en 2022.

L’Allemagne pourra se sevrer du gaz russe d’ici 2 ans

La même annonce a été faite par l’Allemagne sur sa dépendance au niveau des ressources énergétiques par rapport à la Russie. D’ici deux ans, l’Allemagne pourra être largement indépendante vis-à-vis du gaz russe toujours selon les précisions apportées à ce niveau. Ces différentes annonces interviennent après les mesures qui ont été prises par Vladimir Poutine en guise de contre-attaque face aux sanctions occidentales.

Désormais le rouble pour le gaz russe

« J’ai pris la décision de mettre en œuvre un ensemble de mesures pour passer au paiement en roubles de notre gaz livré aux pays hostiles, et de renoncer dans tous les règlements aux devises qui ont été compromises » a formellement déclaré le président russe lors d’une rencontre gouvernementale le mercredi 23 mars dernier. «Il est clair que livrer nos marchandises à l’UE, aux États-Unis, et recevoir des dollars, des euros, d’autres devises, ne fait plus aucun sens pour nous», a-t-il poursuivi.