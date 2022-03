La gifle donnée par le célèbre acteur américain Will Smith n’a pas encore fini de défrayer la chronique. En effet, ce dernier n’avait pas du tout apprécié la blague sur sa femme faite par l’humoriste Chris Rock, qui assurait la présentation de la cérémonie des Oscars dans la soirée du dimanche 27 mars 2022. Will Smith était donc monté sur le podium pour donner une gifle à Chris Rock. Mais suite à ce moment de colère, l’acteur qui avait remporté l‘oscar du meilleur acteur pour le film La méthode Williams, avait présenté ses excuses notamment sur Instagram.

Le NFT Will Smith Slap Dao a été créé, avec 13,3 Ether vendus

Au lendemain de ce jour, l’action de Will Smith a inspiré la création d’une cryptomonnaie. En effet, plusieurs personnes dans ce domaine y ont trouvé une opportunité de se faire de l’argent. Ainsi, le token Will Smith Inu a été créé. Le moins qu’on puisse dire c’est qu’un engouement a été créé autour de ce dernier, puisqu’un important volume de cette cryptomonnaie a été échangé. Ce mardi 29 mars 2022, le volume de transactions ayant été effectuées a atteint 1,7 million d’euros. Il faut dire qu’outre la cryptomonnaie Will Smith Inu, le NFT Will Smith Slap Dao a aussi été créé, avec 13,3 Ether, soit près de 36 000 euros qui ont été vendus.

Pour mémoire, Will Smith Inu n’est pas la première cryptomonnaie qui est créée après un évènement qui a fait le tour de la toile. En effet, suite à la première saison de la série à succès Squid game, du réalisateur sud-coréen Hwang Dong-hyeok, de nombreuses personnes avaient investi dans une cryptomonnaie inspirée de celle-ci et dénommée Squid. Finalement, cette dernière s’est révélée être une arnaque. Les initiateurs avaient cependant réussi à s’en tirer avec un butin évalué à 3,3 millions de dollars, soit 2,9 millions d’euros.