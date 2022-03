L’année 2022 commence très bien pour le milliardaire nigérian Aliko Dangote. L’homme d’affaires a considérablement remonté dans le classement mondial des hommes les plus riches au monde de Bloomberg en doublant sa fortune depuis les derniers classements. Créateur de nombreux emplois dans son pays, il a mis fin aux misères qui retardent le développement de son pays et par la même occasion s’est fait une place dans la cour des plus grands hommes du monde. Et depuis, chaque jour, les chiffres d’affaires témoignent en sa faveur.

Dans la liste dévoilée, Nicky Oppenheimer occupe la 241e place avec une fortune estimé à 8,78 milliards de dollars, Nassef Sawiris à la 451e place avec 5,57 milliards de dollars et Naguib Sawiris à la 490e place avec 5,22 milliards de dollars. Mais l’une des positions qui retient plus les attentions est celle du milliardaire nigérian Aliko Dangote. De la 100e place, l’homme le plus riche d’Afrique et président du groupe Dangote, Aliko Dangote, remonte à la 71e dans le classement des plus riches du monde avec une fortune qui s’élève à 20,1 milliards de dollars.

Depuis le mercredi 9 mars 2022, le Bloomberg a fait savoir que le président du groupe Dangote a amassé 914 millions de dollars, soit 380 milliards de nairas, depuis le classement précédent et remonte ainsi de 29 places dans les indices. Il est désormais deux fois supérieur au milliardaire sud-africain Johann Rupert, le deuxième homme le plus riche d’Afrique avec 9,47 milliards de dollars et qui occupe la 221e position sur la liste des milliardaires. En plus du sud-africain, Aliko Dangote a également réussi à hausser plus sa fortune devant le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich, qui possède 13,6 milliards de dollars et qui se retrouve à la 129e place dans les classements.

De toute évidence, le magnat du ciment ne semble pas être affecté par les conséquences liées à la guerre russo-ukrainienne qui par ailleurs à faire perdre à plusieurs milliardaires leur richesse comme par exemple Johann Rupert qui a perdu plus d’un milliard de dollars depuis le début de cette guerre entre l’Ukraine et la Russie. Mais contrairement à lui, la richesse de Dangote pourrait encore augmenter dans les mois à venir avec l’achèvement de sa raffinerie située au Nigeria, Lagos en plus de ses entreprises fermées qui opère dans la fabrication de produits alimentaires, les engrais, le pétrole et d’autres industries.