Le rapport 2022 de l’indice mondial du terrorisme est disponible. Dans ce document publié par l’Institut d’Economie et de la Paix, on remarque que le Bénin occupe la 53ème place au plan mondial. Il est le 20ème pays africain, le plus touché par le terrorisme. Au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), il se classe 5ème avec un score de 3.164. Son indice terrorisme est donc faible par rapport au Burkina Faso.

En effet, le pays des hommes intègres occupe la tête de ce classement dans la zone Uemoa avec un score de 8270 . Il a donc un indice terrorisme très élevé. Le Burkina Faso est aussi le pays africain le plus touché par ce phénomène. Il est suivi du Nigéria, du Mali, du Niger, du Cameroun, du Mozambique et de la République Démocratique du Congo. Il y a quelques années, le Bénin n’avait aucune chance de figurer parmi les pays touchés par le terrorisme ; mais depuis les attaques djihadistes de novembre 2021 contre des positions de l’Armée dans le Nord du pays, la donne a changé.

La dernière manifestation terroriste remonte à février 2022 dans le parc animalier W. C’était d’ailleurs la plus meurtrière. 09 personnes ont perdu la vie, une douzaine ont été blessées. Des écogardes et un instructeur français sous contrat avec African Park Network, l’Ong qui gère les parcs animaliers du Bénin, ont notamment trouvé la mort.