Bill Barr, ancien procureur général des Etats-Unis, sous Donald Trump est revenu sur le débat présidentiel entre l’actuel président des USA Joe Biden et son prédécesseur concernant des e-mails du fils ce dernier, Hunter. Au cours d’une interview accordée au média Fox News, hier lundi 21 mars 2022, l’homme âgé de 71 ans a estimé que le démocrate a menti sur ces messages. A l’en croire, Joe Biden n’a pas dit la vérité au peuple américain, quand il a qualifié de « montage russe » l’exposition par le média américain New York Post des e-mails de Hunter Biden.

Il savait que c’était un mensonge

Au cours de son intervention, l’ancien procureur général a fait savoir : « J’ai été très perturbé pendant le débat lorsque le candidat Biden a menti au peuple américain à propos de l’ordinateur portable », tout en ajoutant : « Il a été carrément confronté à l’ordinateur portable, et il a suggéré qu’il s’agissait de désinformation russe et a fait référence à la lettre écrite par certains membres des services de renseignement qui était sans fondement – ce qu’il savait être un mensonge ». Notons que ces propos de Bill Barr interviennent plus d’un an après que l’ancien avocat de Donald Trump et ex-maire de New York, Rudy Giuliani, avait envoyé au New York Post le contenu d’un disque dur d’ordinateur.

Rudy Giuliani faisait face à plusieurs chefs d’inculpation

Celui-ci prétendait documenter les activités commerciales et chinoises de Hunter Biden. L’envoi de ces données semble cependant s’être retourné contre lui. En effet, le bureau fédéral d’investigation (FBI) a ouvert une enquête afin de déterminer si le matériel ne faisait pas partie d’une campagne de désinformation avancée de la Russie. Les conclusions de l’enquête étaient finalement tombées et Rudy Giuliani faisait face à plusieurs chefs d’inculpation. Sur le plateau d’une émission de télévision américaine, ce dernier avait estimé être « persécuté » depuis qu’il a fait ces révélations sur Hunter Biden.