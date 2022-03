D’après la police de Bruxelles, un homme en état d’ivresse a jeté une bouteille en verre en direction de la voiture du président américain Joe Biden, jeudi matin, alors que ce dernier arrivait dans la capitale belge pour prendre part au sommet de l’Otan. L’homme a été interpellé et a fait l’objet d’une poursuite judiciaire. L’incident a eu lieu jeudi aux environs de 09h40, alors que le président Joe Biden était à bord du véhicule en direction du siège de l’Otan.

« Un homme ivre a en effet lancé une bouteille d’une certaine distance vers l’escorte du président américain », a confié aux médias belges Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. « Nous avons pu l’intercepter immédiatement», a-t-elle ajoutant, précisant que l’individu a fait l’objet d’une arrestation judiciaire.

Soutien à l’Ukraine

A l’issue de ce sommet qui est consacré à la situation sécuritaire en Ukraine, le président américain a annoncé une nouvelle aide à la sécurité d’un milliard de dollars Kiev au cours des dernières semaines, qui comprend des systèmes antiaériens, des armes antiblindés, des drones et des millions de cartouches, tout en saluant « les nouveaux déploiements » fabriqués par les alliés. Biden a également déclaré que le président ukrainien Zelensky s’était adressé au sommet et avait déclaré que l’Otan « continuerait à le soutenir, lui et son gouvernement, avec des quantités importantes et croissantes d’aide à la sécurité pour lutter contre l’agression russe et défendre leur droit à l’autodéfense ».