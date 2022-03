La journée météorologique mondiale a été célébrée hier mercredi 23 mars 2022. Elle avait pour thème «alertes précoces et actions rapides » et a offert l’occasion de souligner le rôle vital que jouent les informations hydrométéorologiques et climatologiques dans la prévention des catastrophes. En effet, le changement climatique, les phénomènes hydrologiques et météorologiques deviennent de plus en plus fréquents et plus intenses dans de nombreuses régions du monde. La planète est aujourd’hui exposée aux multiples dangers qui en découlent, ces derniers évoluant aussi en raison de la croissance démographique, de l’urbanisation et de la dégradation de l’environnement.

Selon, l’Organisation météorologique mondiale, « une personne sur trois n’est toujours pas couverte de manière adéquate par les systèmes d’alerte précoce ». C’est pour cela que les services météorologiques et hydrologiques nationaux doivent être coordonnés et renforcés afin d’améliorer la prévention, la préparation et la réponse aux catastrophes. « Il ne suffit plus de savoir ce que le temps sera. En donnant des informations sur ce que va faire le temps, les prévisions axées sur les impacts contribuent de manière significative à sauver des vies et à protéger les moyens de subsistance de subsistance », indique l’organisation mondiale.

Et la pandémie du COVID-19 a compliqué la situation des pays en affaiblissant les mécanismes d’adaptation. Dès lors, elle recommande aux États, l’adoption d’une « approche véritablement multirisques et transfrontalière pour progresser vers des objectifs mondiaux en matière d’action climatique, de réduction des risques de catastrophe et de développement durable ». Afin de sauver des vies et protéger les moyens de subsistance des populations, il faut une bonne préparation et une capacité d’intervention au bon endroit et au bon moment.