Le rappeur légendaire Kanye West ne cesse de faire parler de lui. Après son divorce houleux avec Kim Kardashian, la tragédie autour du nouveau couple de cette dernière sans parler du couple éphémère de YE, pas une semaine ne s’écoule sans que le rappeur ne fasse parler de lui. Récemment il avait décidé d’enterrer dans son clip Pete Davidson, le petit-ami de Kim. Très critiqué sur la toile, il s’était défendu en évoquant la liberté d’expression.

« L’art est une thérapie, tout comme cette scène. L’art est protégé en tant que liberté d’expression… L’art inspire et simplifie le monde. L’art n’est pas un substitut pour un mal ou un mal. Toute autre suggestion concernant mon art est fausse et mal intentionnée» avait-il justifié. Cette fois-ci, le rappeur fait parler de lui après la diffusion d’un poème que les fans ont jugé inquiétant. La star a en effet partagé un nouveau poème sombre intitulé « Dead » mardi, dans lequel il écrit qu’il ne se rend pas compte qu’il est décédé.

« Personne ne voulait me dire que j’étais MORT / Et seules les personnes qui me voulaient me parler étaient dans ma tête … Personne ne voulait me dire que j’étais MORT / Seules les personnes qui m’aimaient me rendaient visite dans leurs rêves à la place… J’ai découvert un jour au kiosque à journaux du purgatoire qu’il y avait un article en première page sur l’histoire de mes meurtriers… J’ai été tellement surpris de ce qu’il a dit / Cette information est pour les vivants / Et surprise… Tu es MORT », pouvait-on entre autres lire dans le poème. Le poème partagé sur la toile a suscité beaucoup de réactions. Certains comparant son poème sur sa propre mort à des chansons d’artistes légendaires comme 2pac qui avait chanté sa mort dans « I Ain’t Mad at Cha »