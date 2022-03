La bataille juridique enclenchée depuis plusieurs mois par la star de téléréalité Kim Kardashian à l’encontre du rappeur américain Kanye West, en vue de l’obtention de leur divorce est terminée. Le designer et la femme d’affaires sont officiellement divorcés. C’est ce mercredi 2 mars 2022, qu’un juge a prononcé la fin de leur mariage, selon les informations du média américain TMZ.

Kanye West a officialisé sa relation avec Chaney Jones

Toujours selon les informations du média, la businesswoman était présente par visioconférence, à l’audience, tandis que le père de ses quatre enfants était absent. Notons que ce divorce officiel entre Kim Kardashian et Kanye West intervient plus d’un an après l’introduction de la demande par l’ex-madame West. Depuis plusieurs mois, les deux anciens époux semblent avoir repris le cours de leurs vies chacun de leurs côtés. Kim Kardashian sort avec l’humoriste américain Pete Davidson, tandis que Kanye West a, de son côté officialisé sa relation avec la mannequin et sosie de son ex-femme Chaney Jones. Le couple avait officialisé leur relation avec un selfie publié sur les réseaux sociaux, le lundi 28 février 2022.

Elle avait supplié un juge

Pour rappel, Kim Kardashian semblait attendre que son divorce soit prononcé depuis longtemps. La star de l’Incroyable Famille Kardashian avait supplié un tribunal d’accélérer le processus de son divorce avec Kanye West, estimant que la nouvelle demande de celui-ci n’arrangeait aucune des deux parties. « J’ai très envie de divorcer. J’ai demandé à Kanye de garder notre divorce privé, mais il ne l’a pas fait » a déclaré Kim Kardashian dans sa nouvelle déclaration, ajoutant que « Kanye a mis beaucoup de fausses informations concernant nos affaires familiales privées et la coparentalité sur les réseaux sociaux, ce qui a créé une détresse émotionnelle ».