Largement critiqué pour ses commentaires sur l’invasion russe de l’Ukraine, considérés comme un soutien à Poutine, l’ancien président américain Donald Trump s’est tourné vers Taïwan. Le 45e président des Etats-Unis a déclaré mercredi qu’il pense que la Chine envahirait Taïwan, affirmant qu’il s’attend à ce que cela se produise le plus tôt possible. Dans une interview accordée à Fox Business, Donald Trump pense qu’une invasion se produirait plus tôt que tard.

Selon lui, la Chine va envahir Taïwan « parce qu’ils voient à quel point les États-Unis sont dirigés de manière stupide ». « Ils voient que nos dirigeants sont incompétents, et bien sûr ils vont le faire, c’est leur moment », a déclaré Trump qui s’estime déjà 47e président des Etats-Unis. La Chine a tacitement soutenu l’invasion de l’Ukraine par la Russie, un événement qui a encore fait craindre une éventuelle invasion chinoise de Taïwan, sur laquelle Pékin revendique la souveraineté.

Une délégation américaine à Taipei

Trump, qui a été critiqué pendant sa présidence pour avoir été trop amicale avec le président russe Vladimir Poutine, a eu une relation de haut en bas avec la Chine. Au cours de la dernière année de sa présidence, les relations américano-chinoises ont atteint un nouveau creux lorsque l’administration Trump a accusé Pékin d’être responsable de la pandémie du coronavirus. L’ancien président a critiqué à plusieurs reprises les politiques de l’administration Biden.

Une délégation américaine dirigée par l’ancien chef d’état-major interarmées, le général Mike Mullen, s’est rendue à Taïwan cette semaine pour rencontrer le président Tsai Ing-wen et d’autres responsables taïwanais afin de montrer leur soutien à l’île. La visite prévue a attiré les critiques de Pékin. La Chine dit qu’elle s’oppose à l’imposition de toutes les sanctions unilatérales en réponse à la campagne menée par les États-Unis et l’UE contre la Russie.

« Taïwan reste vigilant et sait avec qui se ranger »

La semaine dernière, le ministère taïwanais des Affaires étrangères a tweeté que la Chine « menait une campagne de guerre cognitive contre Taïwan cherchant à semer le doute sur les États-Unis et l’UE et à saper notre volonté de défense. Mais Taïwan reste vigilant et sait avec qui se ranger. Nous condamnons et sanctionnons l’agresseur et « Soyons solidaires de l’Ukraine » ».