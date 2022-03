Avec la crise du COVID-19 et le confinement qui ont rendu presque impossible l’exécution des cours en présentiels, la formation à distance (on parle également de formations par correspondance ou encore de formation à domicile) a pris de plus en plus d’ampleur. Accessible via une plateforme en ligne, elle associe cours en ligne, visioconférence et exercices corrigés. Que vous souhaitiez préparer le passage d’un diplôme à domicile ou vous former à un métier, directement de maison, il est aujourd’hui possible de réaliser votre projet grâce aux méthodes d’e-learning. Découvrez tous les avantages que confère une formation à distance.

Étudier quand vous voulez

La première raison pour laquelle une formation à distance séduit davantage est la facilité de moduler son emploi du temps comme on le souhaite. Vous n’êtes pas libre le matin ? Il n’y a aucun problème à cela. Vous avez la possibilité de suivre vos cours le soir, car personne ne vous attend pour vous dispenser son cours. Il en est de même pour ceux qui ont un travail et désirent se former en plus. Avec la formation à distance, vous pouvez suivre vos cours le week-end, le soir, ou même pendant vos transports. Que vous soyez salarié, demandeur d’emploi, en reconversion, vous avez la possibilité de faire une formation à domicile selon votre disponibilité.



Vous n’êtes pas contraint de suivre un horaire donné avec un formateur comme c’est le cas avec les formations classiques. La formation s’adapte à vos contraintes professionnelles et personnelles. Certes, il y aura des rendez-vous de suivi, des conférences, mais pour le reste, c’est vous qui décidez quand vous souhaitez étudier. Il s’agit d’un atout majeur quand on a d’autres activités.

Apprendre selon votre rythme

Contrairement aux cours présentiels, la formation en ligne vous donne la possibilité d’apprendre selon votre rythme. La formation étant totalement individualisée, vous prenez votre temps si vous sentez le besoin de revenir sur certaines notions. Par contre, si vous avez une connaissance approfondie dans le domaine, vous pouvez aller directement aux exercices afin d’évaluer vos compétences.



Au cas où vous seriez prêt pour passer votre certification plus tôt que prévu, contactez votre tuteur de suivi pédagogique. Ce dernier pourra dans la mesure du possible faire avancer votre session d’examen s’il juge que vous êtes prêt. Dans le cas contraire, vous pouvez également repousser votre session d’examen à plus tard pour multiplier vos chances de réussite.

Faire des économies

Choisir de suivre une formation à domicile vous permet de faire des économies sur votre budget mensuel. En effet, en étudiant de chez vous, le seul moment où vous devrez vous déplacer durant votre formation sera pour passer votre examen final. Ce faisant, vous limitez vos déplacements et par conséquent vous ne payez pas les frais de transport ni de restauration.



Si la formation que vous souhaitez suivre est dispensée par un organisme qui se trouve loin, en optant pour une formation en ligne, vous êtes ainsi épargné des frais liés à la location de logement. De plus, souvent le prix d’une formation à distance est à 4 à 5 fois moins élevé que celui d’une formation traditionnelle.

Être formé à n’importe quel moment

Avec une formation à distance, vous n’êtes affilié à aucun groupe ni un formateur en présentiel. De ce fait, vous n’êtes contraint à aucune date de rentrée de formation. Ici, c’est vous qui décidez de quand la rentrée va débuter. C’est un atout majeur, car durant votre formation si vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé d’orientation, vous n’aurez pas à attendre septembre pour poursuivre dans un autre domaine.

Si vous vous trouvez en chômage, vous ne serez pas contraint d’attendre la rentrée de septembre pour vous reprendre en main.

Être suivi personnellement et individuellement

Contrairement à ce que l’on pense, suivre une formation à distance ne se limite pas à être tout seul devant son ordinateur. En effet, vous serez accompagné par un tuteur unique. Avec ce dernier, vous avez la possibilité de lui poser des questions n’importe quand, et d’avoir des entretiens individuels avec lui pour suivre votre progression.