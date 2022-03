C’est en plein conflit entre l’Ukraine et la Russie, que cette dernière a décidé de bloquer le plus grand réseau social au monde sur son territoire. En effet, ce vendredi 4 mars 2022, l’autorité russe de régulation des télécommunications, Roskomnadzor a annoncé que Facebook est bloqué dans le pays, tout en l’accusant de désinformation.

26 cas de discriminations répertoriés

Toujours selon l’autorité russe de régulation des télécommunications, le réseau social de Meta a usé de pratiques discriminatoires contre les médias russes pendant plusieurs mois. Selon ses chiffres, 26 cas de discriminations ont été répertoriés depuis le mois d’octobre 2020. L’information du blocage de Facebook en Russie a été confirmée par un de ses dirigeants. Nick Clegg, ancien vice-premier ministre britannique et actuel responsable des affaires internationales et de la communication de Meta, a écrit sur le réseau social Twitter : « Nous allons continuer de faire tout ce que nous pouvons pour rétablir nos services et les rendre accessibles ».

La possibilité de monétisation suspendue par Google

Notons que cette mesure prise la Russie intervient après que les géants de la Tech comme Facebook, Google et YouTube ont décidé de prendre position contre Moscou après l’invasion en Ukraine. Google avait annoncé avoir suspendu la possibilité pour les médias financés par l’Etat russe de générer de l’argent sur ses plateformes. Une mesure similaire avait été prise par la filiale de Google, YouTube. Dans un communiqué, un porte-parole de Google a également déclaré qu’« en réponse à la guerre en Ukraine, nous suspendons la possibilité pour les médias financés par l’État russe de monétiser leurs activités sur nos plateformes ».