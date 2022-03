L’Agence Internationale de l’Énergie Atomique est montée au créneau pour tirer sur la sonnette d’alarme après la destruction en Ukraine d’un générateur de neutrons de l’Institut de physique et de technologie de Kharkiv lors de l’offensive russe. Il s’agissait en effet d’un laboratoire important qui était intervenu dans la recherche. Il a également fourni des isotopes médicaux pour les travaux de soins de santé.

Selon les déclarations de Rafael Mariano Grossi, responsable de l’AIEA, aucune conséquence radiologique n’aurait été signalée suite à la survenue des dommages causés. Mais le patron de l’ Agence Internationale de l’Énergie Atomique fait savoir que la situation ne peut perdurer ainsi. Il indique qu’il est disposé à organiser une rencontre avec les deux parties en conflit sur un terrain neutre dans le but de préserver l’intégrité physique des installations, des canaux de communication et les chaînes d’approvisionnement.

Les installations ukrainiennes confrontées à des risques

« L’incident de dimanche a mis en évidence une fois de plus les risques auxquels sont confrontées les installations nucléaires ukrainiennes pendant le conflit armé, ajoutant de l’urgence à une initiative de l’AIEA visant à assurer la sûreté et la sécurité nucléaires dans le pays », a notamment déclaré le patron de l’AIEA. Notons qu’avant la destruction du générateur de neutrons de l’Institut de physique et de technologie de Kharkiv, un un bâtiment à l’extérieur de la plus grande centrale nucléaire d’Europe à Zaporizhzhia avait été touché par des incendies causés par des bombardements russes.