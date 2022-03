La Russie ne décolère pas depuis la publication d’une dépêche de Reuters informant que Meta, la maison-mère dde Facebook avait assoupli ses règles concernant l’incitation à la violence et à la haine contre l’armée et aux dirigeants russes. Une information confirmée par Facebook qui justifie cette décision par «l’invasion russe de l’Ukraine». Le groupe dit faire preuve d’indulgence quant aux messages hostiles à l’armée et aux dirigeants russes.

« Nous avons pris connaissance d’une dépêche de Reuters qui affirme que Meta a autorisé les internautes à publier sur Facebook et sur Instagram les appels à la violence envers les autorités et les militaires russes. La politique agressive et criminelle de Meta qui attise la haine envers les Russes suscite notre indignation. Ce que fait Meta est une preuve en plus qu’une guerre d’information sans règles est déclarée contre la Russie. » a fait savoir l’ambassade de Russie aux USA.

L’Ambassade poursuit dans le même communiqué : « Nous exigeons que les autorités américaines mettent fin aux activités extrémistes de Meta et qu’elles traduisent les coupables en justice. Les utilisateurs de Facebook et d’Instagram n’ont pas chargé les dirigeants de ces plateformes à déterminer les critères de la vérité et à monter les peuples les uns contre les autres »