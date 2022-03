Dans une interview diffusée en Russie et relayée par Reuters, le ministre des affaires étrangères Sergueï Lavrov a critiqué une nouvelle fois l’attitude des occidentaux avec à leur tête les USA. Il accuse les USA d’agir comme un shérif cherchant à tout contrôler dans un « bar saloon », en référence à ses célèbres bars du far west. Pour lui, l’occident est dominé par Washington rendant l’Union européenne et toutes les organisations occidentales totalement impuissantes.

« S’il y avait la moindre illusion que nous pourrions un jour compter sur nos partenaires occidentaux, cette illusion n’est plus là… Ce que veulent les Américains, c’est un monde unipolaire qui ne serait pas comme un village global mais comme un village américain – ou peut-être comme un saloon où vous savez que le plus fort décide… Nous devrons désormais compter uniquement sur nous-mêmes et sur nos alliés qui restent avec nous… Nous ne fermons pas la porte à l’Occident – ils le font. » a déclaré M. Lavrov.

Il y a quelques jours, le président russe Vladimir Poutine dont le pays est sous le coup de sanctions massives après son offensive en Ukraine a également réagi et s’en est pris aux occidentaux. « L’Occident ne prend même pas la peine de cacher le fait que son objectif est de nuire à l’ensemble de l’économie russe, à tous les Russes… l’ère de la domination occidentale touche à sa fin » avait déclaré le président Poutine. Le président américain Joe Biden avait violement pris pour cible son homologue russe : « Oh! Je pense qu’il est un criminel de guerre ».