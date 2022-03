Même si l’attaque de l’Ukraine par la Russie a entraîné l’annulation des lancements, la rupture des contrats et une escalade de la guerre des mots par le chef de l’Agence spatiale russe, la NASA insiste sur le fait que les plans de retour de Vande Hei à la fin du mois restent inchangés. L’astronaute américain Mark Vande Hei a passé près d’un an dans l’espace et sera ramené par une capsule russe sur Terre au milieu de tensions croissantes entre les pays.

Beaucoup craignent que le chef de l’Agence spatiale russe, Dmitri Rogozine ne mette en péril des décennies d’un partenariat pacifique hors de la planète, notamment à la Station spatiale internationale. Vande Hei, qui bat mardi le record américain de vol spatial unique de 340 jours, doit partir avec deux Russes à bord d’une capsule Soyouz pour un atterrissage au Kazakhstan le 30 mars. L’astronaute aura alors enregistré 355 jours dans l’espace, établissant un nouveau record américain.

Les deux parties peuvent tenir ensemble dans l’espace

Le record du monde de 438 jours continus dans l’espace appartient à la Russie. L’astronaute à la retraite de la NASA, Scott Kelly, détenteur du record américain jusqu’à mardi, fait partie de ceux qui s’affrontent avec Rogozine, un allié de longue date de Vladimir Poutine. Enragé par ce qui se passe en Ukraine, Kelly a rendu sa médaille russe pour l’exploration spatiale à l’ambassade de Russie à Washington. Malgré la guerre, Kelly pense que les deux parties « peuvent tenir ensemble » dans l’espace.

« Nous avons besoin d’un exemple montrant que deux pays qui, historiquement, n’ont pas été dans les termes les plus amicaux, peuvent toujours travailler quelque part pacifiquement. Et que quelque part se trouve la Station spatiale internationale. C’est pourquoi nous devons nous battre pour le garder », a déclaré Kelly à l’AP.