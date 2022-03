L’homme d’affaires russe Roman Abramovich a été victime de ses relations présumées, qu’il a nié, avec le président Vladimir Poutine qui a déclenché la guerre en Ukraine. Sanctionné dans le cadre des mesures des occidentaux pour contraindre Poutine à renoncer à la guerre, l’avion privé de l’homme d’affaires russe se trouvait en Israël lundi et devait repartir plus tard dans la journée, moins de 24 heures après son arrivée, a indiqué une source proche de l’affaire.

La source a confirmé les informations relayées par les médias israéliens selon lesquelles l’avion d’Abramovich a atterri dimanche soir à l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv. Toutefois, on ne sait pas si Abramovich, qui détient également la nationalité israélienne et portugaise, était à bord de l’appareil. Le milliardaire, propriétaire du club de football britannique de Chelsea, faisait partie des sept oligarques ajoutés jeudi à la liste des sanctions britanniques dans le but d’isoler le président russe Vladimir Poutine après son invasion de l’Ukraine.

Limitation du temps de stationnement des jets privés

Une source du ministère britannique des Transports a déclaré vendredi que la Grande-Bretagne recherchait des hélicoptères et des avions appartenant aux oligarques sanctionnés. Un site Web de suivi des vols a montré qu’un avion immatriculé LX-RAY est arrivé de Moscou dimanche. L’agence israélienne N12 News a déclaré que l’avion s’était récemment rendu en Turquie. LX-RAY a été largement rapporté comme appartenant à Abramovich.

Dans le but d’empêcher les oligarques russes d’échapper aux sanctions étrangères, Israël a limité ce mois-ci le temps de stationnement des jets privés à 24 heures maximum. L’avion d’Abramovich devait quitter Israël plus tard lundi, a indiqué la source. Avec une forte sympathie du public pour l’Ukraine en Israël, le mémorial de l’Holocauste de Yad Vashem à Jérusalem a déclaré jeudi qu’il avait suspendu un partenariat stratégique avec Abramovich, après la décision de la Grande-Bretagne contre lui.

D’importants biens

Abramovich vaut 12,5 milliards de dollars, selon Forbes, et possède d’importants biens dont un manoir, un penthouse, des yachts, jets privés, hélicoptères et supercars basés en Grande-Bretagne et dans les environs le monde. Le Royaume-Uni a déclaré que le milliardaire, propriétaire de Chelsea depuis 20 ans, est « associé à une personne qui est ou a été impliquée dans la déstabilisation de l’Ukraine et sape et menace l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, à savoir Vladimir Poutine ».