Une pierre précieuse fait la une de la presse internationale. Il s’agit en effet d’un gros diamant blanc baptisé The Rock, extrait et taillé en Afrique du Sud, il y a plus de deux décennies. La pierre a été dévoilée pour la toute première fois au public ce vendredi 25 mars 2022, à Dubaï aux Emirats arabes unis. Dans un communiqué, l’institut américain de gemmologie Christie’s a indiqué qu’il s’agit du « plus grand diamant poire de couleur D-Z jamais classé ». Il faut par ailleurs souligner que c’est un diamant de 228,31 carats.

Son prix pourrait toucher les 30 millions de dollars

La pierre précieuse sera présentée dans différents lieux à savoir : New-York, Taipei et à Genève. En ce dernier lieu, le diamant sera mis aux enchères le 11 mai 2022 et son prix pourrait toucher les 30 millions de dollars. Notons que ce n’est pas la première fois qu’un diamant fait la une de la presse depuis le début de cette année. Au cours du mois de janvier 2022, un diamant noir aux origines extraterrestres, baptisé The Enigma, avait été présenté à la presse. La pierre a une taille de 555,5 carats et dispose d’au moins cinquante faces.

Dans un entretien accordé au média américain Associated Press, Sophie Stevens, une spécialiste dans ce domaine chez Sotheby’s, la maison qui a organisé la vente aux enchères, a expliqué que : « La forme du diamant est basée sur le symbole moyen-oriental de la khamsa, qui est synonyme de force et de protection ». La pierre, considérée comme la plus grosse au monde, a finalement été vendue pour 4,3 millions de dollars. Le commissaire-priseur de Sotheby’s a indiqué que « l’acheteur a choisi d’utiliser des crypto-monnaies pour son achat ».