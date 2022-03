Le dirigeant russe Vladimir Poutine fait une nouvelle fois parler de lui. Depuis que la guerre en Ukraine a commencé le mois dernier, les occidentaux ne manquent pas de parler du dirigeant russe parfois en utilisant des mots lourds de sens. Malgré les sanctions imposées contre le pays pour l’en dissuader de poursuivre son offensive, la Russie ne fléchit pas et continue d’être présente sur le champ de bataille. Ce vendredi, un ministre allemand a affirmé que les occidentaux doivent tout faire pour détruire le pouvoir de Poutine.

Cela fait maintenant plus de trois semaines que la Russie a lancé une offensive en Ukraine. Sur le terrain, de nombreuses victimes sont à déplorer et chaque jour qui passe plusieurs personnes sont contraintes de quitter leurs résidences pour sauver leur peau. Pour le moment, personne ne sait quand la guerre s’arrêtera, mais en attendant les occidentaux continuent d’accentuer la pression sur la Russie qui continue de résister même si elle a reconnu il y a quelques jours que son économie subit un «choc».

Il faut dire que la Russie a également imposé son lot de sanctions à des responsables et anciens responsables américains. Parmi elles, l’ancienne première dame Hillary Clinton qui a ironisé quelques heures après. Ce vendredi, un ministre allemand a estimé que tout devait être fait pour réduire le pouvoir de Poutine. « Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour réduire le pouvoir de Poutine et, en fin de compte, le détruire« , a affirmé le ministre allemand de l’Economie, Robert Habeck à la télévision ARD. Il faut préciser que le ministre Habeck a résisté aux appels à l’arrêt immédiat des importations d’énergie en provenance de Russie, ajoutant: « Quand nous pourrons dire avec le pétrole et le gaz … nous avons des chaînes d’approvisionnement sécurisées, alors nous pouvons passer à l’étape suivante. »