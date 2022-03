L’attaquant de Manchester United, Cristiano Ronaldo, a confirmé qu’il prévoyait de continuer à jouer pendant encore « quatre ou cinq » ans. La star portugaise, qui est revenue en Angleterre de l’Italie en août, a fait l’admission moins de trois semaines après avoir célébré son 37e anniversaire de naissance. Bien qu’il soit à l’âge où la plupart des footballeurs ralentissent et approchent de la retraite, Ronaldo, qui a marqué 15 buts dans toutes les compétitions cette saison, a continué à briller au plus haut niveau, mis en évidence par son décompte de buts ces dernières années.

Bien que le quintuple Ballon d’or ait admis qu’il ne lui reste « pas beaucoup d’années » avant de devoir raccrocher ses crampons, il espère continuer à jouer encore quelques années, insistant sur le fait qu’il a à cœur de continuer à remporter des distinctions. « Je sais qu’il ne me reste pas beaucoup d’années avant d’arrêter de jouer, j’espère quatre ou cinq de plus, mais j’espère continuer à gagner des choses », a déclaré le joueur lors d’une interview. Alors que les rumeurs l’annoncent à Paris, surtout après le départ de Mbappé qui est de plus en probable, les donnes ont changé d’après la presse espagnole.

Mbappé plus proche du Réal

Les rapports à cet égard sont clairs, le PSG, surtout si Mbappé part, veut Haaland, pas Cristiano Ronaldo, un joueur qui serait « excessivement vétéran ». Il va sans dire que Leo Messi et Neymar Junior soutiennent l’arrivée du Norvégien en cas de départ de Mbappé, puisque le Scandinave a un immense avenir devant lui. En effet, le Paris Saint-Germain, l’une des équipes les plus puissantes économiquement et sportivement au monde, ne pourra peut-être pas retenir Kylian Mbappé avec son argent à la fin de cette saison en cours et pour la campagne 22/23. Le Français à chaque fois semble plus proche de la possibilité de porter le maillot du Real Madrid.

