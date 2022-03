Le président vénézuélien Nicolas Maduro a assuré Vladimir Poutine de son « ferme soutien » lors d’un appel téléphonique il ya quelques heures. Le leader vénézuélien condamne par la même occasion ce qu’il appelle des « actions déstabilisatrices des États-Unis et de l’OTAN ». L’OTAN et l’Union européenne ont en effet appliqué des sanctions fortes contre la Russie suite à l’offensive en Ukraine.

Même si la Russie se disait préparée aux sanctions, les nombreuses actions publiques et privées (de certaines entreprises) ont surpris de par le monde. La Russie ne se décourage cependant pas et mène toujours son offensive en Ukraine au grand dam des occidentaux. Il y a quelques jours, Vladimir Poutine avait brandi l’arme nucléaire et la mise en alerte de sa force de dissuasion. Une annonce vivement critiquée par les USA qui affirment n’avoir aucune envie ou projet d’attaquer la Russie.

Après l’appel avec son homologue russe, Maduro a publié un message sur Twitter avec une photo en compagnie de Poutine accompagnée du message : « J’ai eu une conversation téléphonique avec le président, Vladimir Poutine, j’ai ratifié la condamnation par le Venezuela des actions déstabilisatrices de l’OTAN. J’ai réitéré la ferme disposition en faveur de la compréhension et du dialogue, comme moyen de préserver la paix. ». Depuis le lancement de son opération, la Russie fait face à une vive résistance ukrainienne et semble jusque-là éviter des bombardements massifs de l’Ukraine.