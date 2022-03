Les élections législatives auront lieu le 08 janvier 2023 au Bénin. Donc, dans pratiquement 10 mois, l’Assemblée nationale sera renouvelée. Guy Mitokpè, le Secrétaire général du parti Restaurer l’Espoir souhaite que les partis politiques positionnent les jeunes parce que la jeunesse a déjà montré dans le monde entier , qu’elle était capable d’accomplir de grandes choses en politique. Il a donné l’exemple du président Ukrainien Zelensky (45 ans) et de son homologue français Emmanuel Macron.

Pour que « les élections ne constituent plus un moyen de décapiter l’unité nationale »

« A l’endroit de tous ceux qui décident des positionnements et de la préparation des élections, je dirai simplement que les autres pays continuent de nous donner la leçon qu’on peut compter sur la jeunesse » a déclaré l’ancien député dans les colonnes du journal Le Matinal. Il espère que le prochain scrutin sera une occasion de réconciliation. « Nous croyons et nous pensons que les prochaines échéances électorales seront l’occasion pour notre peuple de se réconcilier avec lui-même. Les acteurs politiques à divers niveaux, prendront en compte cet appel de telle sorte que les élections ne constituent plus un moyen de décapiter l’unité nationale: un moyen de déranger la quiétude de la population » espère l’ex-parlementaire.

Conjuguer au passé, les « évènements terribles et tristes de 2019 »

L’opposant pense foncièrement qu’il est temps d’organiser des élections qui renforcent « notre démocratie afin que notre peuple puisse se réconcilier avec lui-même ». Cela permettra de conjuguer définitivement au passé, les « évènements terribles et tristes de 2019 ». C’est « l’occasion de renouer avec les fêtes » a-t-il réitéré. Inutile de rappeler que Guy Mitokpè a été député de la 7ème législature. Il faisait partie de la minorité parlementaire à l’époque.