La Russie est sous le coup de multiples sanctions depuis que la guerre a éclaté en Ukraine. Les occidentaux sont en colère depuis que Poutine a envoyé des soldats en Ukraine après avoir reconnu les séparatistes ukrainiens. A mesure que le temps passe, la Russie voit le nombre de sanctions qui lui sont infligées augmenter. Hier mardi 08 Mars, la Grande Bretagne a annoncé qu’elle pourrait saisir les avions russes si ceux-ci rentrent dans son espace aérien.

Ce n’est plus un secret. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les occidentaux ont imposé plusieurs sanctions contre le pays de Vladimir Poutine pour marquer leur désaccord avec les décisions prises par le pays sur le dossier ukrainien. Alors que la sanction prépare de contre-sanctions pour répondre aux occidentaux, la Grande Bretagne a annoncé hier par la voix secrétaire d’Etat aux Transports que les avions russes qui entreront dans son espace aérien pourront être saisis. L’annonce a été faite via un tweet. « J’ai érigé en infraction pénale le fait que N’IMPORTE QUEL avion russe pénètre dans l’espace aérien britannique et maintenant HMG(le gouvernement britannique ndlr) peut détenir ces avions« , a écrit sur le réseau de l’oiseau bleu Grant Shapps, le secrétaire d’Etat aux Transports britannique.

« Nous allons étouffer la capacité des copains de [Vladimir] Poutine à continuer à vivre normalement alors que des milliers d’innocents meurent« , aurait affirmé l’officiel britannique. Selon nos informations, l’officiel britannique a adressé une note aux aéroport et aérodromes du Royaume-Uni pour leur donner plus de détails sur les nouvelles mesures. Ces mesures attribuent des pouvoirs de contrôle du trafic aérien pour « donner des instructions à un pilote ou à un exploitant d’un avion russe de ne pas entrer dans l’espace aérien du Royaume-Uni, ou de le quitter par un certain itinéraire« .