La Commission fédérale américaine des communications (FCC) depuis quelques années est à la trousse des opérateurs téléphonique chinois qu’elle accuse de « soutenir le travail de renseignement du gouvernement chinois ». En vertu d’une ordonnance publiée mercredi, la FCC a retiré du marché américain un autre opérateur téléphonique chinois appartenant à l’État pour des raisons de sécurité nationale dans un contexte de tension croissante avec Pékin.

La Federal Communications Commission a révoqué l’autorisation accordée à l’opérateur Pacific Networks Corp, de fournir un service national et international. Le gouvernement américain réduit l’accès de la Chine aux marchés et aux investissements américains en raison d’un éventuel espionnage et du développement militaire de Pékin. La FCC a cité « des risques importants pour la sécurité nationale » que Pacific Networks pourrait surveiller ou perturber les communications américaines.

Développement militaire chinois

La commission a déclaré qu’aucune mesure ne pouvait éliminer ces risques pendant que la société opère aux États-Unis. Le président Joe Biden a poursuivi les efforts engagés par son prédécesseur, Donald Trump, pour limiter l’accès à la technologie, aux investissements et aux marchés américains pour les entreprises chinoises, craignant qu’elles ne présentent des risques pour la sécurité ou ne contribuent au développement militaire.

En octobre dernier, une unité de China Telecom Ltd., l’un des trois principaux opérateurs publics chinois, a été expulsé par la FCC du marché américain pour des motifs similaires. En 2019, la FCC avait déclaré qu’elle prévoyait de retirer les licences accordées deux décennies plus tôt à China Telecom et à un autre opérateur public, China Unicom Ltd. Elle a rejeté une demande de licence du troisième opérateur, China Mobile Ltd.