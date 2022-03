Les Etats-Unis ont annoncé des restrictions de visas pour les responsables chinois accusés d' »actes répressifs » contre les minorités ethniques et religieuses. Les responsables sont soupçonnés d’être responsables ou complices des efforts visant à réprimer les pratiquants religieux et spirituels, les membres de groupes ethniques minoritaires, les dissidents, les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes, les organisateurs syndicaux, les organisateurs de la société civile et les manifestants pacifiques à la fois en Chine et même aux USA.

Les sanctions américaines contre les responsables chinois violent gravement les règles des relations internationales, a annoncé lundi le porte-parole de l’ambassade de Chine aux États-Unis, Liu Pengyu, à une demande de commentaires sur les restrictions imposées par le département d’État. «La Chine continuera de prendre des mesures fermes et résolues pour protéger la souveraineté nationale, la sécurité et les intérêts de développement« , avertit le diplomate.

« Les soi-disant problèmes de droits de l’homme en Chine, selon les États-Unis, n’existent pas. La liberté de religion, la liberté de la presse et les autres droits du peuple chinois sont pleinement protégés. Quelles que soient les restrictions que les États-Unis imposent aux responsables chinois sous un même prétexte ou un autre, ils violent gravement les règles fondamentales des relations internationales et s’immiscent dans les affaires intérieures de la Chine. La Chine s’y oppose fermement », a souligné le porte-parole de l’ambassade de Chine aux États-Unis, Liu Pengyu à TASS.