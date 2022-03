Cela fait maintenant plusieurs années que le milliardaire américain Jeff Bezos et la mère de ses enfants McKenzie Scott ont divorcé. Si le fondateur du géant américain du e-commerce est resté milliardaire, son épouse avait été classée parmi les femmes les plus riches de la planète. Cependant, elle a pris la décision de venir en aide aux personnes défavorisées en faisant des dons à des associations caritatives. C’est dans ce cadre qu’elle a fait un don de 436 millions de dollars à l’ONG Habitat for Humanity. C’était hier mardi 22 mars 2022, que l’organisation a donné l’information.

25 millions de dollars consacrés aux USA

Dans un communiqué, le président de l’organisation, Jonathan Reckford, a indiqué que : « Grâce à cette donation, Habitat est bien positionné pour défendre efficacement les changements systémiques et sociétaux nécessaires pour améliorer l’accès équitable à un logement à des prix abordables ». Selon les informations de l’ONG, 25 millions de dollars seraient consacrés à ses programmes sur l’ensemble du territoire américain. Quant aux 411 millions de dollars restants, ils seraient alloués aux 84 millions de filiales réparties dans le monde entier. Par ailleurs, le don effectué par McKenzie Scott permettra aussi de soutenir les activités de l’organisation à travers le monde notamment en Ukraine.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que la femme âgée de 51 ans fait un don à une association. Plusieurs fois, la presse américaine avait parlé des dons effectués par McKenzie Scott. A en croire le média américain Forbes, au cours du mois de février 2022, neuf organisations ont annoncé un total de ses dons estimé à 264,5 millions de dollars. En outre, l’ex-époux de McKenzie Scott demeure toujours l’un des hommes les plus riches de la planète. Leur divorce avait permis à cette dernière de figurer sur la liste des femmes les plus fortunées avec 49,3 milliards de dollars selon le magazine américain Forbes.