L’Inde a procédé par inadvertance au tir d’un missile en direction du Pakistan. L’information a été rendue publique par un communiqué du ministère indien de la Défense ce vendredi. L’erreur serait survenue au cours d’un entretien de routine. A en croire les précisions qui ont été faites par l’officiel de l’Inde, aucune victime n’aurait été enregistrée suite à l’incident. Le ministre de la Défense a qualifié l’accident de « profondément regrettable » avant d’indiquer que c’était « un soulagement qu’il n’y ait eu aucune perte de vie à cause de l’accident ».

Du côté du Pakistan, on retient que le missile a détruit quelques biens appartenant aux civils selon l’Inter-Services Public Relations du pays. Les autorités pakistanaises ont violemment protesté contre cette erreur et on convoqué le chargé d’affaires indien à Islamabad. La diplomatie pakistanaise déplore le «lancement imprudent » qui a mis en danger des vies civiles et des avions dans l’espace aérien pakistanais.

Le Pakistan hausse le ton

Le Pakistan accuse notamment l’Inde « d’insensibilité à la paix et à la stabilité régionales ». L’incident survient quelques semaines après l’annonce qui a été faite par le ministère indien de la Défense par rapport au développement du missile Astra Mark 2. « Les premiers essais auront lieu en septembre. Nous espérons que le développement de l’Astra Mark 2 sera terminé en 2022», ont annoncé les autorités indiennes de la défense.