(TASS) L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a « fortement recommandé » à l’Ukraine de détruire les agents pathogènes dangereux dans les laboratoires biologiques afin d’éviter leur éventuelle fuite. Cela a été rapporté ce jeudi à TASS par le service de presse de l’OMS. Répondant à une question sur ce qui doit être fait pour prévenir le risque de propagation d’agents pathogènes dangereux à partir de laboratoires américains situés en Ukraine, l’organisation a souligné que l’OMS « favorisait la biosécurité dans les laboratoires, c’est-à-dire la prévention de la libération accidentelle ou délibérée d’agents pathogènes. »

« Dans le cadre de ce travail, l’OMS a fortement recommandé au ministère ukrainien de la Santé et aux autres autorités responsables de détruire les agents pathogènes hautement dangereux afin d’éviter toute fuite potentielle », a souligné le service de presse. L’OMS a exhorté « toutes les parties » à coopérer « à la gestion sûre de tout agent pathogène qu’elles rencontraient » et « à rechercher une assistance technique si nécessaire ». L’Organisation est prête à fournir une telle assistance « dans la mesure du possible ».

Le service de presse a rappelé que le bureau de l’OMS en Ukraine « travaillait depuis plusieurs années avec le ministère de la Santé de ce pays et d’autres partenaires pour » soutenir et renforcer la biosécurité des laboratoires », ainsi que pour parfaire les compétences de leur personnel, » notamment pour faire face à la pandémie de Covid-19.

Plus tôt ce jeudi, le porte-parole du ministère russe de la Défense, le major-général Igor Konachenkov, a déclaré que les forces armées russes avaient trouvé des preuves dans des documents de laboratoires biologiques en Ukraine que le Pentagone avait financé des recherches sur un mécanisme de propagation secret d’agents pathogènes mortels. Une accusation niée par les USA et l’Ukraine