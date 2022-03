L’offensive russe en Ukraine, lancée il y a plus de quatre semaines, continue de faire la une de la presse internationale. Alors que de multiples bombardements des forces russes sont signalés par cette dernière sur plusieurs localités ukrainiennes, une attaque de l’Ukraine contre le territoire russe a récemment eu lieu. Selon les informations du média américain Foxnews, l’armée ukrainienne a commencé à bombarder la Russie, avec une localité russe touchée par une explosion suite à une attaque des forces armées ukrainiennes.

Près de 180 personnes évacuées

Selon les informations rendues publiques hier mardi 29 mars 2022 par le média russe RIA Novosti, il s’agit d’une explosion à proximité du village de Zhuravlyovka. L’attaque qui selon le média, provient de l’Ukraine, a blessé quatre personnes. Suite à cette explosion, le média officiel russe Interfax a indiqué que la région touchée ainsi que la ville voisine de Niekhoteyevka avaient été placées sous ordre d‘urgence avec près de 180 personnes évacuées en direction de la ville de Belgorod. Toujours selon le média Interfax, les autorités russes affirment qu’il ne s’agissait pas d’un accident.

Après cette attaque, on se demande si elle aggravera les tensions entre l’Ukraine et la Russie. Pour rappel, cette attaque intervient après un échange téléphonique entre les présidents français Emmanuel Macron et son homologue russe Vladimir Poutine, au cours duquel ce dernier a exhorté les nationalistes à déposer les armes à Marioupol. « Pour trouver une solution à la situation humanitaire difficile dans cette ville, les combattants nationalistes ukrainiens doivent arrêter de résister et déposer les armes » avait-il déclaré selon un communiqué du Kremlin.