La fille aînée de l’ancien président américain Barack Obama, Malia Obama, a un talent pour l’écriture. Il s’agit en effet d’une remarque qui a été faite par l’acteur et producteur Donald Glover. Ce dernier a non seulement loué le style d’écriture de la femme âgée de 23 ans, tout en confirmant la participation de celle-ci à son projet avec Amazon. Dans une interview accordée au média américain Variety, il a indiqué que Malia Obama sera dans la salle des scénaristes pour sa nouvelle série Amazon, tout en soulignant qu’elle travaille dur pour avoir ce qu’elle veut. Les propos de Donald Glover ont été confirmés par son frère Stephen.

Elle a « une perspective unique »

« Donald dit toujours que la perspective est importante, et que les personnes ayant des perspectives différentes sont importantes pour une salle d’écrivains. Et bien sûr, [Malia] a définitivement une perspective unique sur tout. Nous voulions donc entendre ses histoires et la faire travailler avec nous. Écouter ses histoires et l’impliquer nous a vraiment donné beaucoup de bonnes idées » a-t-il déclaré. Notons que ce n’est pas la première fois que la presse américaine parle de la participation de Malia Obama sur le projet de Donald Glover.

La presse hollywoodienne avait attiré l’attention de la femme âgée de 23 ans, qui avait été sélectionnée l’année dernière pour travailler sur l’un des projets de Donald Glover, la série Hive, en collaboration avec Amazon. A l’époque, beaucoup d’informations n’avaient pas fuité sur le film. Selon les informations qui avaient été publiées, ce dernier traiterait d’une figure semblable à la star de la musique américaine et actrice Beyoncé. Par ailleurs, l’idée originale de la série vient de la dramaturge et écrivaine Janine Nabers.