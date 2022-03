Beaucoup d’arrestations avaient eu lieu lors des marches de protestation contre le nouveau système de parrainage pour les prochaines élections législatives au Sénégal. Les activistes Guy Marius Sagna, Cie et autres participants ont quand même retrouvé leur liberté moins de 24 heures après les arrestations. Les événements ayant conduit à l’échec de cette marche seraient liés à un désaccord entre le préfet de Dakar et les initiateurs de la manifestation.

Depuis peu, l’opposition s’est lancée dans la lutte contre la suppression du parrainage au Sénégal et plusieurs sorties ont eu lieu sur le sujet. Et c’est dans cette même lancée que l’activiste Guy Marius Sagna et autres activistes avaient annoncé leur descente dans les rues du Sénégal pour le mercredi 23 mars. Une marche de protestation qui portait la signature de plusieurs groupes d’opposant comme Africa First, la coalition citoyenne du peuple, le FRAPP, Luttons contre l’indiscipline au Sénégal, Nittu dëgg valeurs, Sénégal notre priorité (SNP), et Y en a marre.

Cependant, les manifestations n’ont pu avoir lieu, à cause de plus d’une dizaine d’arrestations survenues après que les manifestants ont refusé de respecter l’itinéraire proposé par le préfet de Dakar. En effet, les activistes Guy Marius Sagna et Cie et plusieurs autres comme Dame Mbodj, Aliou Gérard Koïta, Daouda Gueye, Baye Niass, Dj Malick et Abdou Karim Gueye avaient été appréhendés par la police. Mais aucun d’eux n’a passé la nuit dans les locaux de la police, car ils ont tous été libérés. Néanmoins, l’un des activistes dénonce le fait que la libération s’est faite de façon dispersée, car certaines personnes arrêtées avaient été déposées par la police sur la route de Keur Massar, d’autres à Guédiawaye ou encore sur la Corniche.